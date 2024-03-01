Белорусская женщина-космонавт рассказала, какую музыку будет слушать на МКС

Марина Василевская также отметила, что планирует исполнить танец в невесомости

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 1 марта. /ТАСС/. Белорусская участница космического полета Марина Василевская рассказала, что на борту Международной космической станции (МКС) будет слушать песни из Республики Белоруссия.

"Это, конечно, песни из Белоруссии, но я не буду говорить названия", - сказала она в рамках пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина.

Она также отметила, что планирует исполнить танец в невесомости. "Стихи уже были, песни были, поэтому нам придется исполнить танец. <…> Но в невесомости это будет сделать непросто", - добавила Василевская.

Корабль "Союз МС-25" 21 марта доставит на станцию экипаж 21-й экспедиции посещения. В него входит космонавт Олег Новицкий и Василевская. Дублером Новицкого выступает космонавт Иван Вагнер, а Василевской - ее соотечественница Анастасия Ленкова. На Земле Василевская работает бортпроводницей авиакомпании "Белавиа", а Ленкова - детский хирург Республиканского научно-практического центра детской хирургии. Кроме того, на "Союзе" на станцию отправится женщина-астронавт NASA Трейси Дайсон.

Новицкий и Василевская пробудут на МКС около двух недель и вернутся на "Союзе МС-24" с женщиной-астронавткой NASA Лорал О’Харой, а миссия Дайсон продлится до сентября, после чего она вернется на Землю вместе с космонавтами Роскосмоса Олегом Кононенко (спецкор ТАСС на МКС) и Николаем Чубом.