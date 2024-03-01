Космонавт Новицкий рассказал, что на МКС нет места политическим или религиозным спорам

Российский космонавт отметил, что на станции каждый человек зависит друг от друга

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 1 марта. /ТАСС/. Члены экипажей на Международной космической станции (МКС) не ведут политических или религиозных споров, каждый выполняет свою работу и помогает друг другу. Об этом рассказал российский космонавт Олег Новицкий.

"У нас есть опыт поведения космонавтов. Мы никогда не судим, допустим, о религии другого человека. Мы не лезем к нему, не лезем в политику. Мы профессионалы. У нас есть программа полетов, которую мы выполняем", - сказал он в рамках пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина.

Новицкий добавил, что на МКС каждый человек зависит друг от друга. "Потому что при какой-то аварийной ситуации мы не будем ставить какие-то границы и не помогать кому-то. Мы готовимся вместе. <…> Если есть какие-то политические вопросы, они должны решаться не в космосе, а именно в политике. Мы выполняем свою работу и выполняем хорошо" - заключил космонавт.

Корабль "Союз МС-25" 21 марта доставит на станцию экипаж 21-й экспедиции посещения. В него входит Новицкий и участница космического полета из Белоруссии Марина Василевская. Дублером Новицкого выступает космонавт Иван Вагнер, а Василевской - ее соотечественница Анастасия Ленкова. На Земле Василевская работает бортпроводницей авиакомпании "Белавиа", а Ленкова - детский хирург Республиканского научно-практического центра детской хирургии. Кроме того, на "Союзе" на станцию отправится женщина-астронавт NASA Трейси Дайсон.

Новицкий и Василевская пробудут на МКС около двух недель и вернутся на "Союзе МС-24" с астронавтом NASA Лорал О’Харой, а миссия Дайсон продлится до сентября, после чего она вернется на Землю вместе с космонавтами Роскосмоса Олегом Кононенко (специальный корреспондент ТАСС на МКС) и Николаем Чубом.