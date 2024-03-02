Космонавты провели эксперимент по отработке методики прогнозирования движения МКС

Олег Кононенко напомнил, что на МКС действует сила сопротивления атмосферы Земли

МКС, 2 марта. /ТАСС/. Космонавты на Международной космической станции (МКС) выполнили новый эксперимент "Вектор-Т", целью которого является разработка экспериментальной системы высокоточного прогнозирования движения МКС, передает спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

"Выполнили с Николаем (Чубом - прим. ТАСС) новый эксперимент "Вектор-Т", который был доставлен на борт МКС в феврале на грузовом корабле "Прогресс МС-26". Целью эксперимента является разработка <...> системы высокоточного прогнозирования движения МКС с использованием научной аппаратуры "Дрейф", - сказал Кононенко.

По его словам, по результатам эксперимента предполагается на практике отработать математические методы учета параметров атмосферы при решении задач определения движения МКС путем выполнения модельных сеансов. Кононенко отметил, что сеансы включают безинерционный запуск, то есть без придания начальной скорости, тестовых шариков на борту российского сегмента МКС с видеофиксацией их движения.

Космонавт напомнил, что на МКС действует сила сопротивления атмосферы Земли, а объекты внутри герметичных отсеков станции защищены от действия этой силы корпусом станции. "Вследствие этого при освобождении тела внутри герметичного отсека станции (безинерционном запуске) оно начинает двигаться относительно корпуса станции. Траектория движения тела относительно корпуса станции определяется по видеозаписи с камер, прикрепленных к корпусу станции жестким элементам конструкции", - пояснил Кононенко.

Спецкор ТАСС уточнил, что во избежание отключения системы вентиляции гермоотсека МКС производится одновременный запуск двух тестовых шариков из одинакового материала с соотношением диаметров 2 к 1. "Это предоставляет возможность провести оценку влияния системы вентиляции и выполнить коррекцию расчетов. Пусковое устройство научной аппаратуры "Дрейф" позволяет одновременно освободить два шарика, находящихся на одинаковом удалении от центра масс МКС. Оно крепится в выбранном месте служебного модуля, а видеокамеры располагаются так, чтобы по видеозаписи можно было рассчитать траектории шариков", - сказал космонавт.

Результаты направлены в ЦУП

В ходе эксперимента Кононенко и Чуб выполнили несколько запусков шариков. По словам командира отряда космонавтов Роскосмоса, видеозапись отправлена в ЦУП для анализа специалистами, которые сравнят траектории движения с расчетными траекториями для различной плотности атмосферы. "Кроме того, во время движения по орбите корпус орбитальной станции поворачивается вокруг своего центра масс. Для МКС скорость такого поворота примерно 4 градуса в минуту", - отметил Кононенко.

По его словам, анализ движения шариков позволит уточнить месторасположение центра масс станции, а также массу МКС за счет изменения местоположения центра масс станции до и после стыковки или отстыковки корабля с известной массой.