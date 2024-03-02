РКК "Энергия" запустила второй акселератор по отбору технологий для применения в РОС

Заявки принимаются до 30 апреля

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" (входит в Роскосмос) запустила второй акселератор проектов технологий для Российской орбитальной станции (РОС). Об этом сообщается в ее Telegram-канале.

"Цель - ускорить создание нужных технологий. "Энергия" готова развивать хорошие идеи. И акселератор - это конкурс, в процессе которого будут отобраны минимум три самых крутых проекта. Они получат всестороннюю поддержку. Какие технологии нужны? Их много, от космической лазерной связи до использования переработанных отходов в 3D-печати. Все они так или иначе связаны с РОС. Прежде всего, это создание перспективных модулей", - отмечается в сообщении.

Заявки принимаются до 30 апреля, их первичная экспертиза будет проходить со 2 мая по 2 июня, после чего начнется предметная экспертиза, которая завершится 31 июля. Демо-дни, в которые будут проходить защиты проектов, пройдут со 2 октября по 15 ноября.

Принять участие в акселераторе могут студенты, аспиранты и сотрудники вузов, стартапы, индивидуальные предприниматели и коммерческие организации.

"Акселератор дает возможность работать бок о бок вместе с экспертами ракетно-космической корпорации и вывести свой проект на принципиально новый уровень", - добавили в корпорации.

Как сообщал в феврале прошлого года в интервью ТАСС заместитель генерального конструктора РКК "Энергия", главный конструктор РОС Владимир Кожевников, на тот момент срок запуска первого, научно-энергетического, модуля планировалось на конец 2027 года, узлового, шлюзового, базового и целевого модулей - на период 2028-2030 годов. По словам генерального конструктора РКК "Энергия" академика РАН Владимира Соловьева, станция может проработать на орбите полвека.