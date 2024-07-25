Космонавт Артемьев рассчитывает полететь в космос через два-три года

На счету Олега Артемьева уже три космических полета и восемь выходов в открытый космос

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 25 июля. /ТАСС/. Герой России, космонавт Роскосмоса Олег Артемьев сообщил ТАСС, что надеется совершить свой следующий полет в космос через два-три года.

"Сейчас жду назначения в экипаж. И по тем планам, которые я знаю, это может быть через два, через три года, как повезет", - сообщил он в кулуарах Фестиваля новых медиа.

При этом Артемьев отметил, что жизнь космонавта непредсказуема, и готовым нужно быть к любому развитию событий. "Космонавты готовятся постоянно, независимо от того, когда будет этот полет", - добавил он.

За свою карьеру Артемьев пока что совершил три космических полета - в 2014, 2018 и 2022 году. Его суммарный налет составляет более 560 суток - за это время он совершил восемь выходов в открытый космос.