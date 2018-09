СМИ: солнечную обсерваторию в США эвакуировали без объяснения причин

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Обсерватория по изучению солнечных пятен на горе Сакраменто-Пик в штате Нью-Мексико закрыта на неопределенное время без объяснения конкретных причин, а ее персонал эвакуирован. Как сообщил в пятницу интернет-портал Space.com со ссылкой на источники, расследованием "проблемы с безопасностью" в обсерватории, принадлежащей Национальному научному фонду США, занимается ФБР.

Эвакуацию персонала обсерватории, а также сотрудников расположенного по соседству почтового отделения осуществили еще 6 сентября, однако представители правоохранительных органов до сих пор не сообщают каких-либо подробностей.

Ассоциация университетов, занимающихся астрономическими наблюдениями (The Association of Universities for Research in Astronomy - AURA), сотрудники которой работают в обсерватории, распространила заявление, где лишь упоминается о "проблеме с безопасностью" и о том, что "было принято решение временно эвакуировать персонал в качестве меры предосторожности вплоть до соответствующего уведомления".

В пятницу во второй половине дня представитель AURA Шери Лифсон сообщила интернет-порталу Space.com о решении "не возобновлять пока работу обсерватории из-за сохраняющихся проблем с безопасностью".

Отсутствие сколь-нибудь внятных объяснений сложившейся ситуации вызвало, как отметил Space.com, волну слухов - от "откровенно глупых" (согласно которым астрономам якобы стало известно о сверхмощной вспышке на Солнце, но им приказано молчать), до "интригующих" (согласно которым в обсерватории идет расследование, связанное со шпионажем).

В то же время, как отметил интернет-портал, сотрудники ФБР так и не дали никаких комментариев по поводу сложившейся ситуации.