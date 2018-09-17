Китайские ученые создали "дышащий" аккумулятор для аппаратуры по исследованию Марса

ПЕКИН, 17 сентября. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Группа специалистов из института химии при Нанькайском университете (город Тяньцзинь, Северный Китай) создала при помощи композитных материалов новый вид аккумулятора, испускающего кислород в процессе подзарядки. Как сообщило в понедельник Центральное телевидение Китая, "прорывную" разработку планируется применить для аппаратуры по исследованию Марса, атмосфера которого на 95% состоит из поглощаемого батареей углекислого натрия.

Емкость недавно изобретенного аккумулятора с удельной энергоемкостью 183 Вт-ч/кг составляет 350 мА/ч. По словам разработчиков, данная технология более экономична и экологична, чем литий-воздушные аккумуляторы.

Исследователи отметили, что избыток соды (натрия) приводит к образованию дендритов [кристаллических структур, нарушающих работу аккумулятора] на отрицательном полюсе батареи, и в результате происходит короткое замыкание. Однако китайские ученые смогли устранить эту проблему при помощи нанотехнологий, создав многослойные трубки из углеродного материала, которые позволяют обеспечить необходимую емкость аккумулятора без каких-либо побочных эффектов.

Несмотря на то, что "дышащая" новинка еще не подготовлена к массовому выпуску, ее конвейерное производство не за горами, тем более, что углекислый натрий, как напоминают разработчики, довольно легко получить.