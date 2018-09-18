Илон Маск может полететь к Луне вместе c выбранным SpaceX туристом

ТАСС, 18 сентября. Руководитель SpaceX Илон Маск, возможно, совершит полет к Луне на космическом корабле, построенном его компанией. Об этом он заявил на состоявшейся в понедельник в штаб-квартире SpaceX в Хоторне (штат Калифорния) пресс-конференции, на которой назвали имя первого туриста, которому предстоит совершить виток вокруг Луны на космическом корабле компании.

Этим человеком станет японский миллиардер-предприниматель Юсаку Маэдзава, основатель интернет-сайта Zozo, выполняющего заказы на изготовление одежды по индивидуальным меркам. Выразив благодарность за выбор его кандидатуры для полета к Луне, что давно было его мечтой, Маэдзава пригласил и Маска составить ему компанию в этом космическом путешествии. Тот не исключил такой возможности. "Что касается моего участия, я не уверен <...> может быть, мы оба полетим", - ответил Маск.

На пресс-конференции руководитель SpaceX сообщил, что космический корабль с Маэдзавой на борту выведет на орбиту спутника Земли ракета-носитель Big Falcon Rocket, которая все еще находится на стадии производства. Ориентировочно полет может состояться в 2023 году. Маэдзава не назвал сумму, которую он заплатит за путешествие к Луне, по словам же Маска она "является значительной" и, в частности, поможет в финансировании проекта по созданию BFR.

В прошлом году Илон Маск объявлял о том, что его компания отправит двух астронавтов в полет вокруг Луны на космическом корабле Dragon, который планировалось вывести на орбиту ракетой-носителем Falcon Heavy. Однако после первого пуска этой ракеты в феврале 2018 года Маск сообщил об изменении планов, заявив, что SpaceX не будет продолжать работы над пилотируемым вариантом Falcon Heavy.

Вместо этого компания решила сосредоточиться на проекте ракеты-носителя BFR, способной, в частности, выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой до 150 тонн. Ранее в этом году SpaceX заключила с администрацией порта Лос-Анджелеса соглашение об аренде участка для строительства объекта, на котором будет осуществляться монтаж ракеты. Вместе с BFR ведется разработка пассажирского корабля, в котором будет находиться космический турист.