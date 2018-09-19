Новый радиотелескоп обсерватории "Светлое" в Ленобласти принял первый сигнал из космоса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Церемония первого тестирования радиотелескопа нового поколения РТ-13 прошла в радиоастрономической обсерватории "Светлое" (входит в состав Института прикладной астрономии РАН), расположенной в Приозерском районе Ленинградской области, РТ-13 принял первый сигнал из космоса.
"Сегодняшнее событие является скачком с точки зрения выполнения прикладных задач, наши данные, которые получим, позволят улучшить точность системы ГЛОНАСС. Работы по созданию этой установки велись полтора года. Это рекорд, иностранные коллеги поражаются скоростью, с который мы смогли это сделать", - сказал в ходе церемонии заведующий Приозерского отдела Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Исмаил Рахимов.
Новое оборудование стало частью комплекса "Квазар-КВО", основным назначением которого является наблюдение квазаров (внегалактических радиоисточников). Данные этих исследований необходимы для получения информации о параметрах вращения Земли, координатах пунктов наблюдения.
"Уже существующие радиотелескопы позволяют определять точные координаты земного полюса [они непрерывно меняются], небесного полюса, Всемирное время [рассчитывающееся по вращению Земли]. Но они дают сантиметровую точность наблюдений, новые антенны РТ-13 - миллиметровую. Малыми антеннами можно мерить 5-6 раз в сутки, старыми антеннами только раз в сутки. За один часовой сеанс РТ-13 будет собирать 2 терабайта данных, на старых антеннах около 40 гигабайт", - сказал журналистам заведующий лабораторией корреляционной обработки ИПА РАН Игорь Суркис.
О системе "Квазар-КВО"
Комплекс "Квазар-КВО" является постоянно действующей РСДБ-сетью (сетью радиотелескопов, расположенных друг от друга на сверхбольших расстояниях). Всего она включает три обсерватории: в поселке Светлое Ленинградской области, вблизи станицы Зеленчукская Карачаево-Черкесской Республики и в урочище Бадары Республики Бурятия. Все они связаны линиями оптоволоконной связи с центром обработки данных в Санкт-Петербурге.
Введение в эксплуатацию радиотелескопа в обсерватории "Светлое" позволит значительно расширить возможности независимой отечественной службы высокоточного и оперативного обеспечения системы ГЛОНАСС данными о Всемирном времени (временной шкалы, которая основана на вращении земного шара).
В ближайшем будущем планируется присоединение к Институту прикладной астрономии РАН Уссурийской астрофизической обсерватории. Таким образом, у института появится площадка для строительства четвертого радиотелескопа РТ-13, что будет способствовать дальнейшему расширению сети "Квазар-КВО".