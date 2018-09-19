Россия планирует тратить на космос почти по 200 млрд рублей в 2019-2021 годах

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Россия планирует выделить на космическую деятельность в 2019 году 194,1 млрд рублей, в 2020 году - 196,4 млрд рублей, в 2021 году - 200 млрд рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2019-2021 годы.

"Бюджетные ассигнования, предусмотренные в законопроекте на реализацию государственной программы "Космическая деятельность России", в 2019 году составят 194062,9 млн рублей, в 2020 году - 196410,9 млн рублей, в 2021 году - 207146,3 млн рублей", - говорится в документе.

"Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 сентября 2018 года - 212,4 млрд рублей", - также указывается в пояснительной записке.

Предусмотренные в законопроекте объемы финансирования по сравнению с объемами, утвержденными законом "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" , в 2019 году увеличены на 21,4 млрд рублей, в 2020 году - на 24,6 млрд рублей, в 2021 году по сравнению с объемами, предусмотренными законопроектом на 2020 год, увеличены на 10,7 млрд рублей.

Сокращение параметров финансового обеспечения федеральной целевой программы "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы" в 2021 году на 28,8 млрд рублей обусловлено завершением указанной программы в 2020 году. Увеличение параметров финансового обеспечения подпрограммы "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС" обусловлено резервированием бюджетных ассигнований в 2021 году (по отношению к законопроекту на 2020 год) в объеме 28 млрд рублей в связи с завершением в 2020 году федеральной целевой программы "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы" до утверждения правительством России состава и ресурсного обеспечения указанных мероприятий после 2020 года.

Бюджетные ассигнования, зарезервированные при формировании проекта федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по государственной программе, составят 63,4 млрд рублей в 2019 году, 69,3 млрд рублей в 2020 году и 108,9 млрд рублей в 2021 году и будут направлены на реализацию Федеральной космической программы России на 2016-2025 годы, федеральной целевой программы "Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации", мероприятий по поддержанию, развитию и использованию системы ГЛОНАСС, на поддержание наземной космической инфраструктуры космодромов Байконур и Восточный.