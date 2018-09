Ученые нашли родную планету Спока из сериала Star Trek

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. В июле 1991 года создатель научно-фантастического телесериала "Звездный путь" (Star Trek, 1966-1969) Джин Родденберри, отвечая на вопросы фанатов киноэпопеи, в шутку заявил, что вымышленная планета Вулкан, на которой родился персонаж Спок, должна находиться у звезды 40 Эридана А. Этот оранжевый карлик расположен в тройной звездной системе 40 Эридана и виден с Земли невооруженным глазом из южного полушария.

Спустя почти 30 лет американские астрономы выяснили, что предположение Родденберри оказалось верным: у звезды 40 Эридана А действительно обнаружили планету. Исследование, в котором эту планету временно обозначили как 40 Эридана b, только готовится к публикации в британском научном журнале The Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. При этом ученые уже не сомневаются в том, как они хотели бы назвать вновь открытую планету.

Реально существующий "Вулкан" относится к классу так называемых Суперземель - его масса в восемь-девять раз больше, чем у нашей планеты, а радиус - в два раза больше. При этом, в отличие от газовых гигантов Солнечной системы, он обладает твердой поверхностью. "Вулкан" делает один оборот вокруг своей звезды за 42 дня. Так как планета находится в тройной звездной системе, на ее небе должно быть видно сразу три "солнца": одно большое и два поменьше.

"Теперь любой, кто видит в ночном небе звезду 40 Эридана А, может с гордостью указать на дом Спока", - приводит интернет-портал Space.com слова руководителя исследования Бо Ма из Университета Флориды.

"Звездный путь" - научно-фантастическая франшиза, которая включает сериалы, фильмы и компьютерные игры. Первый эпизод оригинального телесериала был показан в 1966 году. В декабре 2017 года стало известно, что новый полнометражный фильм по мотивам "Звездного пути" снимут режиссер Квентин Тарантино вместе с продюсером и режиссером Джей Джей Абрамсом.

Коммандер Спок - один из центральных персонажей "Звездного пути", он присутствовал во всех 79 эпизодах оригинального телесериала. Сразу несколько реальных космических объектов теперь носят имя Спока: на спутнике Плутона Хароне есть кратер Спока, а в поясе астероидов между Марсом и Юпитером - объект под названием Мистер Спок. Однако последний назван вовсе не в честь персонажа сериала, а в честь кота астронома Джеймса Гисбона, открывшего астероид. Кот же, в свою очередь, был назван как раз в честь коммандера Спока.