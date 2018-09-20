Замдиректора ИМБП РАН: NASA хочет продлить эксплуатацию МКС до 2028-2030 годов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. США инициировали продление эксплуатации Международной космической станции (МКС) до 2028-2030 годов, соответствующая работа ведется. Об этом в интервью ТАСС рассказал космонавт, заместитель директора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Котов.

"Нет, они [NASA] не хотят ее [станцию] топить и не хотели. Они уже инициировали продление эксплуатации станции до 2028-2030 годов, работа идет. Стоит две задачи - уговорить правительство выделить средства на финансирование эксплуатации МКС и провести техническую экспертизу безопасности продления ресурса станции", - рассказал Котов.

В настоящее время страны-участницы проекта МКС (США, Россия, Япония, Канада и входящие в Европейское космическое агентство Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция) договорились продлить эксплуатацию станции до 2024 года. Решение о продлении ее использования до 2028 года должно быть принято в 2020 году. Ранее сообщалось, что в случае свертывания проекта МКС с 2021 года начнется строительство новых модулей для российской орбитальной станции, основной которой станет отделившийся в 2024 году российский сегмент МКС.