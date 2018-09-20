Космонавты с борта МКС поприветствовали участниц Евразийского женского форума

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Российские космонавты, члены экипажа Международной космической станции поприветствовали участниц второго Евразийского женского форума, который проходит в Санкт-Петербурге.

Обращение космонавтов к участницам форума вывели на большой экран во время пленарного заседания форума. "Я прошу включить приветствие космонавтов прямо из космоса", - сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"С борта Международной космической станции приветствуем участниц второго Евразийского женского форума. Здесь, в сотнях километров от Земли, особенно остро понимаешь ценность дружбы и сотрудничества между людьми", - сказал космонавт Олег Артемьев. Космонавт Сергей Прокопьев отметил, что Евразийский женский форум "объединяет усилия женщин из разных стран во имя всеобщего мира и процветания". "Желаем вам счастья и творческой энергии на благо нашей общей Земли", - сказал он.

Матвиенко сообщила, что такое включение - это подарок первой женщины-космонавта, депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая также принимает участие в форуме. "Спасибо нашим космонавтам. Успешного полета", - сказала в завершение спикер Совета Федерации.

Второй Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 19-21 сентября 2018 года. Главная тема мероприятия - "Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие". ТАСС выступает информационным партнером Евразийского женского форума.