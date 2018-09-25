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Рогозин обсудит сотрудничество в космосе с советником премьер-министра Индии

Подробностей предстоящих переговоров не приводится

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Нью-Дели обсудит вопросы сотрудничества в космической сфере с советником премьер-министра Индии Аджитом Кумаром Довалом. Об этом гендиректор госкорпорации написал на своей странице в Twitter.

"Начало переговоров с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности (секретарем Совбеза страны) Аджитом Кумаром Довалом. В повестке переговоров - сотрудничество в космосе", - написал Рогозин.

Подробностей предстоящих переговоров не приводится.

Ранее, рассказывая о возможном сотрудничестве с Индией, Рогозин называл строительство совместной станции на поверхности Луны. Также сообщалось, что Индия может подписать договор с Россией о сотрудничестве и обмене информацией в области пилотируемых космических полетов для подготовки первого национального космического корабля "Гаганьян".

Кроме того, глава НПО "Энергомаш" (предприятие - изготовитель ракетных двигателей) Игорь Арбузов сообщал, что ведутся активные переговоры с партнерами, в том числе из Индии, о возможных поставках двигателей для ракет космического назначения. Также российская компания "Главкосмос" (дочернее предприятие Роскосмоса) планировала заключить новые контракты с Индией на поставку научно-технической продукции.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичИндияРоссия
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