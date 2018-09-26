Американские школьники определят название следующего марсохода

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. NASA объявило о проведении конкурса среди учащихся школ страны по определению названия марсохода, которому предстоит отправиться к планете летом 2020 года.

Как отметил в распространенном в понедельник заявлении помощник директора NASA Томас Зурбукен, "мы проводим такие конкурсы, начиная с самого первого марсохода", который был доставлен на Марс в июле 1997 года. "Участие в них принимают тысячи детей, и их энтузиазм воодушевляет", - добавил он.

Аппарату пока дано рабочее название Mars 2020 Rover ("Марс 2020").

Участники конкурса - дети в возрасте от 5 до 18 лет - должны не только предложить название для марсохода, но и объяснить в коротком сочинении, почему они считают его наиболее подходящим. Конкурс будет проходить в течение всего 2019 учебного года. NASA отберет девять финалистов, а определят победителя все желающие путем голосования через веб-сайт в интернете.

Следуя традиции

В ноябре 1996 года NASA объявило, что в конкурсе на название первого американского марсохода победила 12-летняя Валери Эмбройз из Бриджпорта (штат Коннектикут). Она предложила назвать аппарат "Соджорнер" в честь Соджорнер Трут, женщины, боровшейся против рабства в США.

Конкурс 1996 года был международным, в нем приняли участие, в частности, школьники из России, Канады, Мексики, Индии, Польши и Японии.

В июне 2003 года состоялась церемония присвоения двум следующим марсоходам названий "Спирит" и "Оппортьюнити", что можно перевести на русский как "Сильный духом" и "Возможность". В результате общенационального конкурса право дать названия аппаратам получила Софи Коллис - девятилетняя школьница из города Скоттсдейл (штат Аризона). Она родилась в одном из сибирских городов и в двухлетнем возрасте была удочерена семьей из США.

"Спирит" опустился в кратере Гусева 3 января 2004 года,"Оппортьюнити" - тремя неделями позже на противоположную сторону Марса.

Марсоход "Кьюриосити", который отправился на Марс в ноябре 2011 года, был назван так по предложению 12-летней ученицы школы Линекса (штат Канзас) Клары Ма. Аппарат осуществил посадку в августе 2012 года и все еще продолжает выполнять свою миссию.

Сборка продолжается

Работы по сборке "Марса 2020" идут в Лаборатории реактивного движения NASA (ЛРД) в Пасадине (штат Калифорния). Предполагается, что весь процесс займет примерно полтора года. Запуск аппарата с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) намечен на июль или август 2020 года. Для этого планируется использовать ракету-носитель "Атлас-5".

По словам представителя ЛРД Дэвида Грюела, "детали и оборудование для марсохода поступают не только из разных городов США, но и со всего мира". В частности, несколько приборов изготовлено во Франции, Норвегии и Испании.

Одна из главных задач, которая ставится перед "Марсом 2020", - поиск признаков жизни на планете. Согласно ученым из NASA, "аппарат будет исследовать геологическое строение Марса, состав атмосферы, произведет оценку природных ресурсов и тех угроз, с которыми могут столкнуться люди во время грядущих экспедиций на эту планету". К примеру, на борту марсохода планируется установить прибор, предназначенный для получения кислорода из атмосферы Марса, состоящей преимущественно из углекислого газа. Аппарат также будет собирать образцы грунта и камней в контейнеры, которые в дальнейшем при освоении планеты будут отправлены на Землю.

Шестиколесная научная лаборатория размером с небольшой автомобиль имеет такие габариты: длина - примерно 3 метра без учета механической руки-манипулятора, ширина - 2,7 метра, высота - 2,2 метра. Масса аппарата составляет 1050 кг. При разработке "Марса 2020" было решено позаимствовать много узлов и деталей у "Кьюриосити".

Где конкретно совершит мягкую посадку "Марс 2020", пока еще не определено. Называются, в частности, кратер Джезеро, кратер Гусева и северо-восточная часть низкого щитового вулкана Большой Сирт.