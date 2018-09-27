Рогозин в Пекине обсудил перспективы сотрудничества России и Китая в космической сфере

ТАСС, 27 сентября. Перспективы двустороннего сотрудничества России и Китая в космической сфере обсудил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время встречи с председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Ван Яном. Об этом глава госкорпорации сообщил на своих страницах в Facebook и Twitter.

"На встрече с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Яном обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества в космической деятельности", - написал Рогозин, не приведя подробностей содержания беседы.

Также глава Роскосмоса указал, что ценит "Ван Яна как яркого представителя руководства Китая, много сделавшего для развития наших торгово-экономических отношений". "Несколько лет мы с ним в качестве вице-премьеров были сопредседателями Комиссии по организации встреч глав правительств, занимавшейся вопросами экономики", - указал он.

Ранее Рогозин в Нью-Дели обсудил вопросы сотрудничества в космической сфере с советником премьер-министра Индии Аджитом Кумаром Довалом. В ходе переговоров глава Роскосмоса предложил Индии долгосрочное партнерство в области пилотируемых программ в рамках БРИКС. По его словам, это поможет "адаптировать" представителей Индии к совместной работе по будущей станции на поверхности Луны, также Рогозин рассказал, что предложил отправить первых индийских космонавтов на Международную космическую станцию. Позже в госкорпорации указали, что индийские партнеры заинтересовались предложением Рогозина.