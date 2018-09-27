WSJ: Blue Origin получила контракт на поставку двигателей для новых ракет Vulcan

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Американская компания Blue Origin получила контракт на поставку новых ракетных двигателей BE-4 для перспективных ракет-носителей Vulcan производства компании United Launch Alliance (ULA). Об этом сообщила в четверг со ссылкой на собственные источники газета The Wall Street Journal.

По ее данным, ULA позднее в четверг официально объявит о решении предоставить Blue Origin Джеффа Безоса контракт на поставку новых ракетных двигателей. Первый запуск ракеты Vulcan намечен на 2020 год. Планируется, что этот носитель к 2022-2023 годам заменит находящиеся сейчас в эксплуатации ракеты Atlas V, на которых устанавливаются РД-180.

НПО "Энергомаш" поставляет в США ракетные двигатели РД-180 для ракет-носителей Atlas III и Atlas V. Первое соглашение по РД-180 было заключено в 1997 году и предусматривало поставку 101 двигателя, сделка оценивалась примерно в $1 млрд. В 2014 году Конгресс США из-за обострения отношений с РФ ввел запрет на использование РД-180, но в 2015 году отменил его, когда стало ясно, что свои двигатели в течение ближайших лет в США созданы не будут.

В 2016 году США заказали у НПО "Энергомаш" дополнительно 18 двигателей РД-180. Также российское предприятие сообщало, что заключило контракт на поставку шести двигателей РД-180 в США в 2020 году.

Blue Origin - одна из нескольких частных компаний, намеревающихся осуществлять регулярные туристические полеты в космос. Она базируется в городе Кент (штат Вашингтон) и принадлежит предпринимателю-миллиардеру Джеффу Безосу. Совместно с консорциумом ULA, созданным корпорациями Boeing и Lockheed Martin, Blue Origin разрабатывает новый двигатель, который должен прийти на смену российскому РД-180.