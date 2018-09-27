Японский грузовой корабль Kounotori 7 успешно пристыковался к МКС

ТОКИО, 28 сентября. /ТАСС/. Японский беспилотный космический корабль Kounotori 7 ("Аист-7") в пятницу успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Корабль достиг МКС в четверг в 20:35 по времени Токио (14:35 мск), после чего его захватил роботизированный манипулятор, и уже затем начался процесс подготовки к стыковке.

Запуск грузовика состоялся 23 сентября с помощью тяжелой ракеты H-2B с космодрома Танэгасима в юго-западной японской префектуре Кагосима. Старт несколько раз откладывали из-за технических проблем и погодных условий.

На борту корабля находится чуть больше шести тонн различных грузов, в том числе тех, что необходимы для поддержания жизнедеятельности экипажа, а также новые литий-ионные батареи, являющиеся главным источником энергии на станции.

Помимо этого, Kounotori 7 доставил на станцию два микроспутника Stars-me. Как сообщается на сайте университета Сидзуока, занимавшегося их разработкой, аппараты кубической формы с гранью 10 см соединены между собой десятиметровым стальным тросом, по которому двигается небольшая капсула с моторчиком и камерой. Вся эта конструкция будет выпущена в открытый космос, где пройдет демонстрация работы модели космического лифта.

Предыдущий такой же корабль был запущен в декабре 2016 года. Одной из его целей был эксперимент по уборке космического мусора, однако он завершился неудачно.