{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Иран планирует запустить три собственных спутника в 2018 году

Новые аппараты получили названия "Послание", "Дружба" и "Нахид-1"

ТАСС, 1 октября. Иран планирует в 2018 году запустить три новых спутника собственного производства. Об этом заявил глава Иранского космического агентства Мортеза Барари.

"Три спутника отечественного производства полностью готовы к запуску", - приводит его слова агентство IRNA. Барари отметил, что "эти спутники должны быть запущены в космос нынешнем году".

В сообщении также отмечается, что новые аппараты получили названия "Послание", "Дружба" и "Нахид-1".

Иран в течение многих лет занимается разработкой собственной космической программы. Главными достижениями считается запуск в космос аппарата с обезьяной на борту. Ранее в Иране существовала программа по запуску в космос человека, однако в 2017 году правительство приняло решение отказаться от реализации проекта, поскольку он оказался слишком дорогим.

Теги
Иран
Рогозин выразил надежду на развитие сотрудничества с NASA в новых проектах
Отмечается, что NASA и Роскосмос ведут переговоры по строительству станции на орбите Луны
Читать полностью