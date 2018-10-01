Иран планирует запустить три собственных спутника в 2018 году

ТАСС, 1 октября. Иран планирует в 2018 году запустить три новых спутника собственного производства. Об этом заявил глава Иранского космического агентства Мортеза Барари.
"Три спутника отечественного производства полностью готовы к запуску", - приводит его слова агентство IRNA. Барари отметил, что "эти спутники должны быть запущены в космос нынешнем году".
В сообщении также отмечается, что новые аппараты получили названия "Послание", "Дружба" и "Нахид-1".
Иран в течение многих лет занимается разработкой собственной космической программы. Главными достижениями считается запуск в космос аппарата с обезьяной на борту. Ранее в Иране существовала программа по запуску в космос человека, однако в 2017 году правительство приняло решение отказаться от реализации проекта, поскольку он оказался слишком дорогим.