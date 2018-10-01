Посетители ВДНХ смогут написать письма на МКС в рамках Всемирной недели космоса

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Гости ВДНХ смогут отправить письма космонавтам, в том числе на Международную космическую станцию (МКС), в рамках Всемирной недели космоса. Об этом в понедельник сообщил в своем Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

"В начале Всемирной недели космоса, 4 октября, на ВДНХ откроется космическая почта. В павильоне № 34 поставят ящик для писем космонавтам, в том числе на МКС", - написал Собянин. Мэр добавил, что в ответ на самые интересные вопросы космонавты обещали записать видео.