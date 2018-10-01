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Посетители ВДНХ смогут написать письма на МКС в рамках Всемирной недели космоса

Космонавты пообещали записать видео в ответ на самые интересные письма

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Гости ВДНХ смогут отправить письма космонавтам, в том числе на Международную космическую станцию (МКС), в рамках Всемирной недели космоса. Об этом в понедельник сообщил в своем Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

"В начале Всемирной недели космоса, 4 октября, на ВДНХ откроется космическая почта. В павильоне № 34 поставят ящик для писем космонавтам, в том числе на МКС", - написал Собянин. Мэр добавил, что в ответ на самые интересные вопросы космонавты обещали записать видео.

Всемирная неделя космоса проводится ежегодно с 4 по 10 октября в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 6 декабря 1999 года. Даты начала и закрытия недели связаны с запуском первого искусственного спутника Земли "Спутник-1" (4 октября 1957 года) и вступлением в силу Договора о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела (10 октября 1967 года).

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Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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