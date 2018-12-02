Для обеспечения запуска "Союза МС-11" задействуют вертолеты Ми-8 и самолеты

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Росавиация сосредоточила поисково-спасательные силы на космодроме Байконур для обеспечения запуска корабля "Союз МС-11". Сообщение об этом опубликовано в воскресенье на сайте ведомства.

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Запуск корабля к Международной космической станции (МКС) намечен на 14:31 мск 3 декабря с первой стартовой площадки ("Гагаринский старт") космодрома Байконур. Стыковка "Союза" с орбитальной станцией должна пройти в тот же день в 20:36 мск.

Отмечается, что поисково-спасательное обеспечение запуска "Союза МС-11" будет осуществляться силами Росавиации при поддержке Министерства обороны РФ.

"В общей сложности планируется задействовать 15 вертолетов Ми-8, 13 самолетов (два Ту-142М3, четыре Ан-26, по одному Ан-30 и Ан-12 и др.), спасательное судно "Алтау" в Японском море, а также автотехнику повышенной проходимости", - говорится в сообщении Росавиации.

По данным ведомства, поисково-спасательные силы расположатся на космодроме и вдоль трассы выведения корабля на орбиту в пунктах Крайний (Юбилейный), Жезказган, Караганда, Горно-Алтайск, Упрун, Кызыл, Кневичи, Новосибирск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Благовещенск, Хабаровск, Каменный Ручей, Дальнореченск и ряде других.

На "Союзе МС-11" к МКС отправятся космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак. Их полет планировался на конец декабря, однако из-за аварии ракеты "Союз-ФГ" был перенесен на 3 декабря.