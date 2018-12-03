"Энергомаш": РФ не готова продавать Китаю технологии двигателестроения для ракет-носителей

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Россия и Китай могут сотрудничать в создании метанового и водородного двигателей для ракет-носителей, однако российские двигателестроители не готовы продавать Пекину свои технологии. Об этом сообщил глава НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов в интервью газете "Коммерсантъ" , опубликованном в понедельник.

По его словам, на заседании совместной комиссии по сотрудничеству в области космоса, которое состоялось в конце сентября в Пекине, были сформированы несколько возможных направлений взаимодействия, в том числе по проектам двигателя на метане и водородного двигателя для верхних ступеней ракет-носителей. Протокол о сотрудничестве по соответствующим темам был подписан в начале ноября на международном авиационно-космическом салоне Airshow China 2018. Кроме того, рассказал Арбузов, "Энергомаш" может проинспектировать решения, которые китайская сторона реализует в своем двигателе для сверхтяжелой ракеты.

При этом на вопрос о готовности "Энергомаша" продавать технологии, Арбузов ответил: "Нисколько не готов. Зачем это нам?"

Собеседник издания отметил, что трансферт технологий может быть вариантом сотрудничества в других областях, но "точно не в ракетном двигателестроении".

На основе НПО "Энергомаш" создается единая корпорация ракетного двигателестроения, соответствующий план-график был согласован в конце июля 2018 года. Ранее сообщалось, что создание холдинга будет завершено к 2019 году. В состав структуры помимо самого "Энергомаша" войдут "Протон-ПМ", НИИ машиностроения, Конструкторское бюро химического машиностроения имени А. М. Исаева и ОКБ "Факел", а также Воронежский механический завод и Конструкторское бюро химической автоматики, которые планируется слить в единый Воронежский центр ракетного двигателестроения.