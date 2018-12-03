Первый образец ракетного двигателя РД-171МВ испытают в 2019 году

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Огневые испытания первого ракетного двигателя РД-171МВ, который глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал "Царь-двигателем", запланированы на 2019 год. Об этом сообщил глава НПО "Энергомаш", разрабатывающего изделие, Игорь Арбузов в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в понедельник.

"Огневые испытания первого доводочного двигателя РД-171МВ запланированы на 2019 год. Первый товарный двигатель мы должны поставить заказчику в 2021 году для первого беспилотного запуска "Союза-5", который должен состояться в 2022 году", - сказал Арбузов.

По его словам, предприятие поставит РД-171МВ для первого пилотируемого запуска "Союза-5", намеченного на 2024 год, в 2023 году.

Ранее заместитель гендиректора - главный конструктор "Энергомаша" Петр Левочкин говорил, что огневые испытания РД-171МВ пройдут в конце 2020 - начале 2021 года. В интервью ТАСС Арбузов сообщал, что на работы по модернизации двигателя РД-171М до уровня РД-171МВ, которые предполагают создание опытного образца, проведение его испытаний и доработку, планируется потратить из бюджета порядка 7 млрд рублей.

"Союз-5" планируется создать к 2021 году. Проведение летных испытаний новой ракеты запланировано на 2022 год с космодрома Байконур. Ракета-носитель сможет использоваться для выведения разрабатываемого пилотируемого корабля "Федерация" на низкую околоземную орбиту.

Двигатели старой конструкции

Первые 12 ракет-носителей, которые планирует запустить оператор проекта "Морской старт" "С7 космические транспортные системы" (S7 Space), скорее всего, будут комплектоваться двигателями РД-171М старой конструкции, сообщил Арбузов.

"["С7 космические транспортные системы"] собираются покупать [двигатели РД-171М для проекта "Морской старт"], но контракт пока еще не подписан. Я так понимаю, потому что пока нет отчетливого понимания по тому, сколько и куда поставлять", - сказал Арбузов.

По его словам, вопрос модернизации двигателей обсуждается, "но на перспективу". "Тот контракт, который везде анонсируется, на 12 ракет, скорее всего, будет комплектоваться двигателями старой конструкции", - уточнил собеседник издания.

Ранее в интервью ТАСС глава S7 Space Сергей Сопов говорил, что двигатели РД-171 могут быть использованы на первой ступени многоразовой ракеты, разработку которой сейчас ведет компания.

О S7 Space

S7 Group сейчас владеет активами ракетно-космического комплекса "Морской старт", в рамках которого до конца мая 2014 года было проведено 36 запусков (в том числе 32 успешных). Морская часть комплекса - это базирующиеся в Калифорнии плавучая пусковая платформа Odyssey и сборочно- командное судно, на котором осуществляются сборка ракеты и управление предстартовыми операциями. Суда базируются в штате Калифорния, США. Ракетно-космическая часть состоит из российско-украинской ракеты "Зенит-3SL" и российского разгонного блока ДМ.

По планам S7 Space, первый запуск по программе "Морского старта" будет выполнен в декабре 2019 года, на 2020 год запланированы три запуска, по четыре запуска ожидаются в 2021 году и в 2022 году. В целом S7 Space рассчитывает совершить до 70 коммерческих пусков за 15 лет.

При этом сейчас S7 Space разрабатывает собственную многоразовую ракету на основе эскизного проекта ракеты "Союз-5" (создается РКК "Энергия"). Носитель в компании получил условное название "Союз-7" и "Союз-7SL" (Sea Launch - "Морской старт").