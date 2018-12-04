Россия в феврале откроет в Антарктиде центр приема данных со спутников зондирования

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Наземный центр приема и обработки информации, поступающей со спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), планируется открыть в Антарктиде. Об этом во вторник сообщила пресс-служба холдинга "Российские космические системы" (РКС).

"Ввод в эксплуатацию в Антарктиде наземного центра приема и обработки информации, поступающей со спутников ДЗЗ, намечен на февраль 2019 года. Информация ДЗЗ будет передаваться из антарктического центра в любую точку мира", - рассказали в холдинге.

Как сообщает пресс-служба РКС, аппаратуру для оснащения центра отправили к берегам Антарктиды 7 ноября на борту научно-исследовательского судна "Академик Федоров" 64-й Российской антарктической экспедиции. Управлять работой центра можно будет на месте с удаленного рабочего места в зимовочном комплексе, а также из России - через спутниковые каналы связи.

"Антарктический наземный центр будет размещен на вершине близлежащего к станции "Прогресс" холма. Он будет состоять из антенного комплекса под радиопрозрачным укрытием и приемо-передающей аппаратуры, установленной в блок-контейнер", - уточнили в РКС. С декабря 2017 по февраль 2018 проведен первый этап работ: подготовлены места для оборудования, дороги, опорные фундаменты, площадка антенного поста, проложены кабели к системам энергообеспечения и спутниковой связи.

Антарктический центр ДЗЗ госкорпорации "Роскосмос" развернут согласно Федеральной космической программе России на 2016-2025 годы. В рамках программы формируется Единая территориально-распределенная информационная система дистанционного зондирования Земли (ЕТРИС ДЗЗ). Штатная эксплуатация системы началась в 2016 году.

ЕТРИС ДЗЗ состоит из центров, расположенных по всей территории России. Система обеспечивает взаимодействие центров с группировкой спутников ДЗЗ, позволяет планировать съемку, получать и обрабатывать информацию, доводить ее до потребителя.