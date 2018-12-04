NASA считает, что Хейг и Овчинин побывали в космосе, несмотря на аварию с "Союзом"

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. В американском космическом ведомстве (NASA) считают, что астронавт Ник Хейг все же совершил свой первый полет в космос 11 октября, несмотря на то, что запуск корабля "Союз МС-10" в тот день завершился неудачей. Об этом сообщили в NASA в распространенном в связи с запланированным на 1 марта полетом Хейга на Международную космическую станцию. Вместе с ним на МКС отправятся россиян Алексей Овчинин и американка Кристина Кох.

"Для Кох это будет первый полет. Хейг и Овчинин должны были присоединиться к экипажу МКС 11 октября, но были вынуждены прекратить свою миссию, когда с ракетой "Союз" произошла авария вскоре после запуска. Тем не менее специалисты по динамике полетов пришли к выводу, что Хейг и Овчинин достигли достаточной высоты, чтобы этот полет был засчитан как космический. Таким образом для Хейга предстоящий [в марте] полет будет вторым, для Овчинина - третьим", - отметило NASA.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10", на борту которого находились Хейг и Овчинин, была запущена 11 октября с космодрома Байконур. Во время полета произошла авария носителя, после чего экипаж перешел в режим баллистического спуска. Это было первое за 35 лет чрезвычайное происшествие при запуске российского пилотируемого корабля. Спускаемая капсула благополучно приземлилась в степи Казахстана.

Как сообщил в понедельник глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, по согласованию с NASA принято решение, что следующий пилотируемый пуск состоится 1 марта 2019 года, и в состав экипажа войдут Овчинин, Хейг и Кох.