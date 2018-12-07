Рогозин поедет в США как глава Роскосмоса и спецпредставитель президента России

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Дмитрий Рогозин во время поездки в США, которая планируется на начало 2019 года, проведет переговоры с американскими партнерами как гендиректор Роскосмоса и как спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области космоса. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе госкорпорации.
"Дмитрий Рогозин поедет в США и будет вести переговоры как гендиректор Роскосмоса и как спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в космосе", - сказали в пресс-службе.
В госкорпорации уточнили, что сейчас программа поездки Рогозина в США обсуждается и согласовывается с американской стороной.
Также в Роскосмосе отметили, что санкции не станут препятствием для работы Рогозина спецпредставителем президента РФ. "Значительная часть переговоров проходит в России, либо на территории тех стран, на которые ограничения не распространяются", - уточнили в пресс-службе.
Рогозин будет курировать все ключевые международные проекты, сообщили в госкорпорации. "Речь идет обо всех международных проектах, включая Международную космическую станцию, российско-европейскую миссию "ЭкзоМарс" и совместный российско-казахстанский комплекс "Байтерек".
Рогозин был назначен спецпредставителем президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области космоса указом главы государства.