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Рогозин поедет в США как глава Роскосмоса и спецпредставитель президента России

В госкорпорации сообщили также, что сейчас программа поездки Дмитрия Рогозина обсуждается и согласовывается с американской стороной

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Дмитрий Рогозин во время поездки в США, которая планируется на начало 2019 года, проведет переговоры с американскими партнерами как гендиректор Роскосмоса и как спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области космоса. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

"Дмитрий Рогозин поедет в США и будет вести переговоры как гендиректор Роскосмоса и как спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в космосе", - сказали в пресс-службе.

В госкорпорации уточнили, что сейчас программа поездки Рогозина в США обсуждается и согласовывается с американской стороной.

Также в Роскосмосе отметили, что санкции не станут препятствием для работы Рогозина спецпредставителем президента РФ. "Значительная часть переговоров проходит в России, либо на территории тех стран, на которые ограничения не распространяются", - уточнили в пресс-службе.

Рогозин будет курировать все ключевые международные проекты, сообщили в госкорпорации. "Речь идет обо всех международных проектах, включая Международную космическую станцию, российско-европейскую миссию "ЭкзоМарс" и совместный российско-казахстанский комплекс "Байтерек".

Рогозин был назначен спецпредставителем президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области космоса указом главы государства.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичСША
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