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Космонавты из ОАЭ начали тренировки в Подмосковье

Тренировки по зимнему выживанию в подмосковных лесах пройдут два представителя Объединенных Арабских Эмиратов

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Космонавты из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) приступили к тренировкам в Подмосковье. Об этом сообщила в среду телестудия Роскосмоса в новостной интернет-программе "Космическая среда".

Тренировки по зимнему выживанию в подмосковных лесах пройдут два представителя ОАЭ. "Экипаж теоретически подготовлен великолепно, практические занятия проведены с ними в полном объеме тоже - они практически готовы к выполнению любых процедур, которые связаны с этими тренировками", - рассказал инструктор-испытатель ЦПК имени Гагарина Виктор Рень.

Ранее исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил ТАСС, что сроки полета одного из космонавтов из ОАЭ пока не определены.

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