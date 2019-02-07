Студенты Бауманки до конца года создадут новый спутник

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Студенты Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Н.Э. Баумана к концу 2019 года создадут спутник, который позже запустят в космос. Об этом ТАСС сообщил ректор Бауманки Анатолий Александров.

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"Это студенческий спутник, они конструируют и создают его сами. В этом году мы закончим создание спутника и год [потратим] на все состыковки, регулировки, регламентные работы и подготовку к запуску", - сказал собеседник агентства.

В 2020 году проект пройдет процедуру согласования со специалистами, в том числе из "НПО машиностроения". Позже для аппарата определят ракету-носитель и космодром, с которого запустят на орбиту. Сейчас студенты с помощью конкурса выбирают для него имя. Как подчеркнул ректор университета, аппарат точно не будет назван "Бауманец-3".

Конкретные задачи, которые выполнит космический аппарат, сформулируют к концу 2019 года. Ректор университета предположил, что для спутника могут использовать наработки по "Бауманцу-2".

"На предыдущем спутнике у нас участвовали студенты из Франции, Швейцарии, там была аппаратура по изучению элементарных частиц, биосистем, дистанционному зондированию Земли. Раз мы не смогли аппаратуру запустить раньше, мы попробуем повторить наработки, которые были раньше со швейцарцами и французами", - сказал Александров.

Ранее МГТУ им. Баумана потерял два космических аппарата "Бауманец". Первый - в июле 2006 года из-за аварийного отключения двигателей ракеты "Днепр", второй - в конце ноября 2017 года.