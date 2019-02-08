Космонавты провели на Земле эксперимент по управлению антропоморфным роботом

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Космонавты-испытатели провели на Земле эксперимент по управлению антропоморфным роботом в телеоператорном режиме, при котором он повторяет действия человека-оператора. Об этом сообщил в пятницу Центр подготовки космонавтов (ЦПК) в своем аккаунте в Instagram.
"В День российской науки, который отмечается 8 февраля, в ЦПК завершились экспериментальные исследования по отработке взаимодействий космонавта с антропоморфным роботом, управляемым в телеоператорном режиме. Исследовался робот, созданный НПО "Андроидная техника" (разработчик робота FEDOR - прим. ТАСС). В качестве операторов в эксперименте приняли участие шесть космонавтов-испытателей, а также сотрудники ЦПК", - пишет Центр подготовки космонавтов.
Сначала космонавты работали без очков виртуальной реальности, адаптируясь к экзосклелету (задающему устройству), наблюдая собственными глазами, что делает робот. Затем тренировки уже проходили в очках, и операторы смотрели на вещи глазами робота. В ЦПК отметили, что фиксацию страховочного карабина для работы в открытом космосе на поручне при помощи робота космонавт-испытатель Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков выполнил всего за 12 минут.
"Использование робототехнических систем в космических полетах в помощь космонавтам сейчас является одним из самых прорывных направлений. Дальнейшие исследования в этой области значительно облегчат труд космонавтов как на МКС, так и в открытом космосе и помогут в освоении Солнечной системы, в том числе Луны и Марса", - добавили в ЦПК.