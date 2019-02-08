Космонавты провели на Земле эксперимент по управлению антропоморфным роботом

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Космонавты-испытатели провели на Земле эксперимент по управлению антропоморфным роботом в телеоператорном режиме, при котором он повторяет действия человека-оператора. Об этом сообщил в пятницу Центр подготовки космонавтов (ЦПК) в своем аккаунте в Instagram.

"В День российской науки, который отмечается 8 февраля, в ЦПК завершились экспериментальные исследования по отработке взаимодействий космонавта с антропоморфным роботом, управляемым в телеоператорном режиме. Исследовался робот, созданный НПО "Андроидная техника" (разработчик робота FEDOR - прим. ТАСС). В качестве операторов в эксперименте приняли участие шесть космонавтов-испытателей, а также сотрудники ЦПК", - пишет Центр подготовки космонавтов.