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СМИ: астрономы обнаружили небесное тело из группы околоземных астероидов

Как передает Space.com, согласно расчетам, астероид 2019AQ3 не представляет угрозы для Земли

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /ТАСС/. Астрономы из США обнаружили астероид, совершающий оборот вокруг Солнца за 165 суток. Как сообщил в пятницу интернет-портал Space.com, небесное тело, получившее обозначение 2019AQ3, имеет диаметр около 1,6 км и обращается по эллиптической орбите, приближаясь к Солнцу ближе, чем Меркурий, и удаляясь от него за орбиту Венеры.

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Возможно, это небесное тело принадлежит к Атирам - группе околоземных астероидов, чьи орбиты находятся полностью внутри орбиты Земли. Группа получила название по открытому в 2003 году астероиду Атира, названного в честь богини индейского племени пауни. Сейчас астрономам известно всего около 20 астероидов из этой группы.

"Вполне возможно, что существует еще много неоткрытых до сих пор астероидов, подобных этому", - заявили в Центре анализа данных, полученных при наблюдениях в инфракрасном диапазоне (Infrared Processing and Analysis Center - IPAC) при Калифорнийском технологическом институте.

Первые наблюдения астероида, по словам ученых, были проведены 4 января с помощью камеры, установленной на 122-сантиметровом телескопе в Паломарской обсерватории в южной Калифорнии. Наблюдения с помощью этой камеры начались в марте прошлого года. С ее помощью астрономы каждые трое суток могут проводить обзор неба над северным полушарием.

Согласно расчетам, астероид 2019AQ3 не представляет угрозы для Земли, поскольку его орбита проходит на расстоянии 35,4 млн км.

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