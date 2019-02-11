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Роскосмос согласовал с партнерами программу полетов на МКС космонавтов из ОАЭ

По словам главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, их подготовка уже ведется в Звездном городке
Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Роскосмос согласовал со своими партнерами программу полетов на Международную космическую станцию (МКС) космонавтов из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом написал в понедельник глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в Twitter.

"На переговорах в Дубайском космическом центре имени Мухаммеда бен Рашида Роскосмос согласовал с партнерами программу полетов на МКС космонавтов из ОАЭ. Их подготовка уже ведется в Звездном городке", - написал Рогозин.

При этом он не уточнил сроки полета на МКС космонавта из ОАЭ. Ранее Рогозин сообщал, что полет представителя ОАЭ на МКС, планировавшийся на апрель 2019 года, сдвинулся из-за аварии ракеты "Союз-ФГ", но он все равно состоится в 2019 году.

Первыми космонавтами ОАЭ стали военный летчик Хазаа аль-Мансури и инженер сетевой поддержки вооруженных сил страны Султан ан-Нияди. В полет отправится один из двух отобранных кандидатов, второй станет дублером.

Роскосмос в 2018 году подписал с руководством космического центра ОАЭ контракт на подготовку и организацию полета первого космонавта этой страны на МКС. На станции он должен провести около недели и вернуться вместе с экипажем пилотируемого корабля "Союз".

 

 

 

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичОАЭРоссия
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