Правительство разрешило заниматься коммерческой деятельностью в сфере космоса в ЗАТО

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ разрешило юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям заниматься деятельностью в сфере космоса в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО) с объектами космической инфраструктуры. Соответствующее постановление опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с ним в "Положение об обеспечении особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты космической инфраструктуры" вносится следующий пункт: "Зарегистрированные в установленном порядке юридические лица (их филиалы, представительства) и индивидуальные предприниматели имеют право осуществлять на территории закрытого образования деятельность, направленную на решение задач в области космической деятельности, удовлетворение социально-культурных и иных потребностей населения закрытого образования".

При этом юридические лица и индивидуальные предприниматели должны отвечать требованиям обеспечения особого режима. Что касается юридических лиц с иностранными инвестициями, их деятельность на этих территориях должна обеспечиваться гражданами РФ, постоянно проживающими в ЗАТО или получившими разрешение на въезд и временное пребывание, отмечается в документе.

"Космическими" ЗАТО являются, в частности, Звездный городок, где расположен российский Центр подготовки космонавтов, город Циолковский в Амурской области (на территории космодрома Восточный). При этом Байконур не является ЗАТО. Согласно соглашению между РФ и Казахстаном о статусе города Байконур, на период аренды комплекса "Байконур" (комплекс состоит из одноименных города и космодрома), город Байконур наделяется статусом, соответствующим городу федерального значения Российской Федерации, с особым режимом безопасного функционирования объектов, предприятий и организаций, а также проживания граждан.