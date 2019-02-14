Политолог Михаил Ремизов станет советником главы Роскосмоса

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Российский политолог и публицист Михаил Ремизов в ближайшее время станет советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина и возглавит аналитическую группу в госкорпорации. Об этом сообщил в четверг ТАСС официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко.

"Михаил Ремизов станет советником генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина и возглавит аналитическую группу", - сказал Устименко.

По его словам, Ремизов начнет работу в Роскосмосе в ближайшее время.

Михаил Ремизов - российский политолог и публицист, кандидат философских наук, президент Института национальной стратегии.