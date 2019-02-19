SpaceX перенесла на 21 февраля запуск индонезийского спутника

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /ТАСС/. Компания SpaceX во главе с Илоном Маском наметила на 21 февраля запуск ракеты-носителя Falcon 9 с индонезийским спутником связи PSN-6 (Nusantara Satu), который предполагалось вывести на орбиту с лунным посадочным модулем израильской компании SpaceIL. Об этом SpaceX сообщила в понедельник в своем Twitter.

Ранее пуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) планировался на 18 февраля. "Огневые испытания Falcon 9 завершены. Запуск Nusantara Satu со стартового стола 40 во Флориде намечен на 21 февраля", - написали в SpaceX.

Изначально SpaceIL и государственный концерн Israel Aerospace Industries намеревались разместить лунный модуль в качестве дополнительной полезной нагрузки на носителе Falcon-9, который должен был стартовать с космодрома на мысе Канаверал в декабре прошлого года. Посадку своего космического аппарата на Луну израильтяне намеревались осуществить 13 февраля 2019 года.

Израильский аппарат массой 600 кг создавался в рамках проекта Google Lunar X Prize. Согласно его условиям, частная компания, первой доставившая на Луну автоматическую станцию, способную передвигаться по лунной поверхности на дистанцию как минимум 500 м, получила бы приз в $20 млн. В марте 2018 года компания Google отменила этот конкурс, однако израильская компания продолжила работу над лунным модулем, затратив на проект около $88 млн.

Как поясняла газета Haaretz, если все пойдет по плану, израильский аппарат должен будет отделиться от головной части ракеты на расстоянии приблизительно в 60 тыс. км от Земли. После этого он начнет двигаться по эллиптической орбите вокруг планеты до тех пор, пока его не захватит гравитация Луны. Вслед за прилунением запланирована серия научных экспериментов, после чего модуль навечно останется на лунной поверхности.

Как отмечал профильный интернет-портал Space.com, в случае успеха Израиль станет четвертым государством - после России, США и Китая, - которому удастся доставить автоматическую станцию на поверхность естественного спутника Земли.