Пресс-конференция нового экипажа МКС. Трансляция завершена

Основной экипаж новой экспедиции на Международную космической станции (МКС) провел пресс-конференцию в Звездном городке.

На корабле "Союз МС-12" на станцию должны отправиться космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин, а также астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох.

Овчинин и Хейг должны были прибыть на станцию еще в октябре 2018 года, однако не смогли этого сделать из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" 11 октября.

Дублирующий экипаж этой экспедиции - космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавты NASA и Европейского космического агентства Эндрю Морган и Лука Пармитано

26 февраля экипаж вылетит на Байконур.