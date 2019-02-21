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Пресс-конференция нового экипажа МКС. Трансляция завершена

На Международную космическую станцию должны отправиться космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин, а также астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох
Астронавт NASA Кристина Кох, космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Астронавт NASA Кристина Кох, космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Основной экипаж новой экспедиции на Международную космической станции (МКС) провел пресс-конференцию в Звездном городке.

На корабле "Союз МС-12" на станцию должны отправиться космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин, а также астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох.

Овчинин и Хейг должны были прибыть на станцию еще в октябре 2018 года, однако не смогли этого сделать из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" 11 октября.

Дублирующий экипаж этой экспедиции - космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавты NASA и Европейского космического агентства Эндрю Морган и Лука Пармитано

26 февраля экипаж вылетит на Байконур.

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