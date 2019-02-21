Ночью на Луну отправится первый частный зонд "Берешит". Зачем это израильтянам из SpaceIL?

"Берешит" (בְּרֵאשִׁית) изготовлен израильской компанией SpaceIL. Его название в переводе с иврита означает "в начале" — это первые слова Книги Бытия ("В начале было Слово…"). В сравнении с аппаратами, которые запускали государственные космические агентства, "Берешит" невелик. Но до 2000-х годов частники даже не пытались добраться до Луны, и никому из них до сих пор это не удалось, так что мягкая посадка даже маленького зонда станет прорывом.

Петляя, "Берешит" долетит до Луны через два с половиной месяца. Путешествие займет гораздо больше времени, чем потребовалось первым лунным аппаратам, но, как ни парадоксально, на замысловатый маршрут нужно меньше топлива. Общая масса "Берешита" — 585 кг, а на горючее приходится 430 кг. Баки советской "Луны-9", которая стала первым мягко прилунившимся аппаратом в истории космонавтики, вмещали вдвое больше, но ее спускаемый модуль был примерно такого же размера, как у SpaceIL.

По расчетам, израильский аппарат проработает двое земных суток: в нем нет системы терморегуляции, чтобы продержаться дольше. Но это неплохой результат: "Луны-9" хватило на три дня. Кроме того, к Луне летают редко, и ученые по всему миру рады любой возможности изучить наш спутник получше.

Аппараты, которые отправляли к Луне в последние 20 лет, часто оборудовали приборами инженеров со стороны. Например, на американской станции Lunar Reconnaissance Orbiter стоял российский нейтронный детектор для поиска воды, а на индийском "Чандраян-1" — американский спектрометр. "Берешит" не исключение.