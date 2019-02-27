Польский космический бур "Крот" начинает работать на Марсе

ВАРШАВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Разработанное польскими учеными устройство для исследования грунта на поверхности космических объектов под названием "Крот" во вторник начинает работать на Марсе. Об этом сообщила создавшая этот прибор польская компания "Астроника" на своей официальной странице в Facebook .

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На Марс "Крот" прибыл 26 ноября 2018 года с миссией NASA Mars InSight. В ее рамках термический зонд должен впервые в истории измерить потоки тепла в марсианском грунте. Польский прибор "Крот" поможет ему проникнуть на глубину пяти метров. Если все пойдет по плану, это станет абсолютным рекордом по глубине измерений. Ранее американским устройствам удавалось проникнуть лишь на глубину 22 см.

Похожий по форме на вбивающий сваи под строительство многоэтажки пневмомолот "Крот" будет пробивать марсианский грунт постепенно, останавливаясь после прохождения каждых 50 см для измерений. Ученые подсчитали, что для рассеивания энергии, возникающей во время прохождения слоев грунта, придется ждать около двух дней. Потом "Крот" будет нагреваться до 30 градусов по Цельсию, а датчики покажут, как быстро это тепло будет распространяться в почве. Эта информация поможет исследователям в будущем интерпретировать результаты измерений на большей глубине.

Если камни или другие препятствия не позволят зонду проникнуть глубже трех метров, измерения все равно будут продолжаться. Устройству придется работать на протяжении всего марсианского года, то есть около двух земных лет, чтобы исключить влияние особенностей времен года. Однако ученые надеются на лучшее, так как по имеющейся информации зонд вместе с "Кротом" удалось установить в хорошем месте на трехметровом слое песка.

"Крот" был сконструирован инженерами в Варшаве. Он легкий, потребляет мало энергии и в состоянии выдержать сотни тысяч ударов о грунт, несколько десятков которых эта конструкция неутомимо осуществляет каждую минуту.

Mars InSight

Mars InSight - американская автоматическая межпланетная станция, отправленная на Красную планету Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). 26 ноября эта станция, преодолев расстояние в 480 млн км, совершила посадку на Марсе в районе экваториального нагорья Элизиум, примерно в 600 км от кратера Гейл, где вел исследования марсоход Curiosity. Уже через семь минут после посадки она передала на Землю первый фотоснимок.

В конце прошлого года станция установила первый прибор на поверхности Марса - сейсмометр Seismic Experiment for Interior Structure (SEIS), который позволит ученым понять внутреннюю структуру планеты, изучив колебания грунта. Анализируя то, как сейсмические волны распространяются через геологические пласты Марса, специалисты надеются определить глубину и состав каждого из слоев. Собранные станцией данные позволят построить трехмерную модель глубинных слоев Марса и расширят представления о формировании и эволюции планет Солнечной системы.