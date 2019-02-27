Астрономы обнаружили две новые одиночные планеты

ВАРШАВА, 27 февраля. /ТАСС/. Две новые одиночные планеты (планеты-сироты), не связанные гравитацией с какой-либо звездой и самостоятельно проходящие Галактику, обнаружили исследователи из Астрономической обсерватории Варшавского университета. Об этом сообщило Польское агентство печати.

Специалисты отметили, что поиск таких планет-сирот связан с большими трудностями и отличается от тех способов, которые применяются астрономами для поиска обычных планет, вращающихся по орбитам вокруг звезд. "Одиночные планеты не излучают света, поэтому мы не можем наблюдать их непосредственно, - пояснил представитель обсерватории Пшемыслав Мороз. - Для их обнаружения мы используем метод гравитационного микролинзирования".

По его словам, этот метод работает, когда одиночная планета оказывается почти точно между наблюдателем на Земле и какой-то далекой звездой в центре нашей Галактики. Тогда гравитация планеты может сработать как гигантская линза и сконцентрировать свет от звезды-источника, который могут зафиксировать телескопы на Земле. Этот метод позволяет находить в космосе разные объекты, включая планеты-сироты. Главная проблема заключается в том, что время наблюдения за ними ограничивается несколькими часами, когда Земля, звезда и исследуемая планета оказываются в нужном положении.

Для своего открытия ученые из Польши использовали данные, собранные с помощью своего телескопа, находящегося в Чили, а также других телескопов, расположенных в Новой Зеландии, Австралии, Южной Африке и Израиле.

Астрономам из Варшавы удалось обнаружить и описать одну планету, соизмеримую по величине с Землей, а вторую похожую на Юпитер. "Новые данные подтверждают нашу теорию о том, что на Млечном Пути на каждую звезду приходится по крайней мере одна малая одиночная планета", - резюмировал результаты работы профессор Анджей Удальский, руководящий польским проектом наблюдения за космическими телами.