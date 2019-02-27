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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019

Путин поручил создать Национальный космический центр в Москве

Новая структура должна заработать в январе 2020 года
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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин распорядился создать в Москве Национальный космический центр. Новая структура должна заработать в январе 2020 года.

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"Правительству РФ совместно с госкорпорацией "Роскосмос" и правительством Москвы обеспечить создание Национального космического центра, включающего в себя в том числе головные подразделения основных организаций ракетно- космической отрасли, конструкторские бюро, профильные структурные подразделения научно-исследовательских и образовательных организаций", - говорится в перечне поручений по реализации послания Федеральному собранию, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственными за организацию работы Путин назначил премьер-министра Дмитрия Медведева, главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина и мэра Москвы Сергея Собянина. Соответствующий доклад они должны представить до 15 января 2020 года.

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Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичРогозин, Дмитрий ОлеговичСобянин, Сергей СеменовичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
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