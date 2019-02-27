Путин поручил создать Национальный космический центр в Москве

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин распорядился создать в Москве Национальный космический центр. Новая структура должна заработать в январе 2020 года.

"Правительству РФ совместно с госкорпорацией "Роскосмос" и правительством Москвы обеспечить создание Национального космического центра, включающего в себя в том числе головные подразделения основных организаций ракетно- космической отрасли, конструкторские бюро, профильные структурные подразделения научно-исследовательских и образовательных организаций", - говорится в перечне поручений по реализации послания Федеральному собранию, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственными за организацию работы Путин назначил премьер-министра Дмитрия Медведева, главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина и мэра Москвы Сергея Собянина. Соответствующий доклад они должны представить до 15 января 2020 года.