Рисунки архангельских детей отправят в космос

АРХАНГЕЛЬСК, 27 февраля. /ТАСС/. Архангельский дом молодежи совместно с Российским военно-историческим обществом проводят конкурс детских рисунков, приуроченный ко дню космонавтики. Как сообщается на сайте правительства Архангельской области, рисунки победителей будут отправлены на международную космическую станцию.

"Областной дом молодежи совместно с Российским военно-историческим обществом проводит конкурс "Дети рисуют космос". Лучшие рисунки будут отправлены на международную космическую станцию, где космонавты сфотографируют их на фоне Земли и поставят печать МКС", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, рисунки от участников будут приниматься в доме молодежи Архангельской области до 13 марта, затем состоится открытая выставка работ, после которой работам будет дана экспертная оценка.

Как сообщила ТАСС представитель Архангельского молодежного центра Екатерина Морозова, конкурс предназначен для школьников Архангельской области. "Будут отобраны лучшие работы, сначала будет выставка в Архангельске, затем эта выставка отправится в Грозный. Около десяти работ будет отправлено на МКС. Требования к работам: космическая тематика и формат А4", - уточнила собеседница агентства.