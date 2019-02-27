Экипажи корабля "Союз МС-12" приступили к заключительному этапу подготовки к полету на МКС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Заключительный этап подготовки экипажей пилотируемого корабля "Союз МС-12" к полету на Международную космическую станцию (МКС) стартовал на космодроме Байконур. Об этом сообщила в среду Ракетно-космическая корпорация "Энергия" на своем сайте .

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"На космодроме Байконур начался заключительный этап подготовки основного и дублирующего экипажей транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-12" к полету на Международную космическую станцию", - говорится в сообщении.

Основной (космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох) и дублирующий (космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано и астронавт NASA Эндрю Морган) экипажи уже примерили скафандры, провели тест на их герметичность и проверили места в корабле. Они также ознакомились с бортовой документацией и изучили программу полета.

Теперь космонавтам и астронавтам предстоит пройти тренировки по ручному причаливанию пилотируемого корабля к МКС, отработать баллистические операции и другие процедуры.

Старт корабля "Союз МС-12" к МКС с Алексеем Овчининым, Ником Хейгом и Кристиной Кох на борту запланирован на 14 марта с космодрома Байконур.