Новую ракету Ariane 6 используют для запуска спутников OneWeb

ПАРИЖ, 28 февраля. /ТАСС/. Компании Arianespace и OneWeb подписали соглашение об использовании новой ракеты Ariane 6 для запуска спутников британской фирмы. Об этом заявил в четверг исполнительный директор Arianespace Стефан Исраэль.

"Я бы хотел объявить, что Arianespace и OneWeb достигли соглашения, которое дополняет нынешний портфель заказов, - сказал он на пресс-конференции после успешного запуска с космодрома Куру первых шести спутников OneWeb. - Это соглашение подразумевает использование со стороны OneWeb инаугурационного (первого) полета Ariane 6. Это будет Ariane 62, а также опцион на две будущих миссии Ariane 6. Так что сегодня я могу объявить, что ближайший полет Ariane 62 будет выполнен для OneWeb".

Это сообщение собравшиеся встретили аплодисментами. После этого Исраэль пригласил партнеров из OneWeb к трибуне для группового фото. Позже в Twitter он уточнил, что детали сделки будут озвучены в марте.

Ariane 6 - новое поколение ракет-носителей семейства Ariane. В ноябре 2016 года Европейское космическое агентство и промышленное объединение Airbus Safran Launchers подписали в Париже окончательный контракт на разработку и производство Ariane 6.

Она будет выпускаться в двух модификациях: легкая версия Ariane 62, оснащенная двумя боковыми твердотопливными ускорителями и способная нести полезную нагрузку массой до 5 т, и тяжелая версия Ariane 64, имеющая четыре ускорителя и позволяющая выводить на орбиту до 10,5 т груза.