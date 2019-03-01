Стыковку Crew Dragon с МКС прекратят в случае отклонений при сближении

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Стыковка американского корабля Crew Dragon с Международной космической станцией (МКС) будет прекращена в случае отклонения режима сближения от штатного. Об этом сообщили в пятницу в Роскосмосе.

"Специалисты Центра управления полетом и оперативной группы управления российским сегментом МКС также будут контролировать процесс стыковки согласно протоколу, в котором установлено, что в случае отклонения режима сближения от штатного, попытка стыковки будет прекращена", - сказали в госкорпорации.

В Роскосмосе уточнили, что во время проведения автоматической стыковки будут закрыты четыре люка в американском сегменте, а в случае нештатной ситуации экипаж перейдет сначала на российский сегмент МКС, а затем на пристыкованный к станции пилотируемый корабль "Союз МС-11".

Специалисты Роскосмоса и NASA, изучая возможные нештатные ситуации при стыковке американских коммерческих кораблей с МКС напрямую (минуя канадскую руку-манипулятор Canadarm на американском сегменте), пришли к мнению, что при выполнении некоторых сценариев стыковочных операций повышается риск для станции и экипажа.

"В результате кропотливой работы специалисты Роскосмоса и NASA выработали варианты действий для снижения этого риска и договорились о проведении такого вида стыковки", - добавили в госкорпорации.

Ранее в NASA также заявили о достижении согласия с Роскосмосом относительно полета Crew Dragon к МКС. Планируется, что запуск американского корабля к МКС состоится 2 марта.

В Роскосмосе ранее заявили, что стыковка американских коммерческих кораблей к МКС может при некоторых сценариях создать дополнительные риски для экипажа станции и ее самой. О каких конкретно рисках идет речь, в пресс-службе госкорпорации не уточнили.

О корабле Crew Dragon

NASA прекратило собственные пилотируемые полеты в 2011 году, после завершения программы возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими кораблями "Союз". Контракт NASA и Роскосмоса истекает в конце 2019 года. В настоящее время новые американские космические корабли для пилотируемых полетов разрабатывают компании SpaceX и Boeing.

SpaceX представила пилотируемую версию корабля Crew Dragon (другое название - Dragon v2) в мае 2014 года. В сентябре того же года между NASA и SpaceX был заключен контракт на $2,6 млрд для завершения разработки Dragon v2 и его сертификации для полетов на МКС, а в ноябре и декабре 2015 года были подписаны контракты на полет к МКС двух таких кораблей с экипажами. В феврале 2017 года SpaceX озвучила планы использования Crew Dragon для туристических полетов вокруг Луны. Crew Dragon - это модификация грузового корабля Dragon, который уже перевозит грузы для МКС, в космос его будет выводить ракета Falcon-9 производства SpaceX.