На МКС впервые испытали российские космические противогазы

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Экипаж Международной космической станции (МКС) впервые работал в российских космических противогазах. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в понедельник на сайте Роскосмоса.

"3 марта на Международную космическую станцию прибыл новый корабль Crew Dragon. Его встречали Олег Кононенко, Энн Макклейн и Давид Сан-Жак. Через пару часов после стыковки были открыты люки между МКС и кораблем. Впервые в истории станции экипаж работал в противогазах ИПК (изолирующий противогаз космический) российского производства", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в госкорпорации, противогазы предназначены для защиты органов дыхания и зрения космонавтов от токсичных газо- и парообразных продуктов. В тестах противогазов принимали участие Олег Кононенко и Давид Сан- Жак.

Ранее Олег Кононенко впервые протестировал на борту МКС огнетушитель. Процедура проходила с согласия с Земли во время плановой замены.

Корабль Crew Dragon компании SpaceX был запущен к МКС 2 марта и впервые пристыковался к станции 3 марта. Его отстыковка намечена на 8 марта. Ожидается, что корабль после спуска на парашюте приводнится в Атлантическом океане.