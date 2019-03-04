Рогозин: для точного мониторинга лесов РФ нужно как минимум в два раза больше спутников

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о необходимости почти двукратного увеличения числа спутников для высокоточного мониторинга лесов в РФ, с восьми до 15 штук, и сообщил, что госкорпорация отправит запрос на дополнительное финансирование данного предложения.

"Сегодня у нас в наличии восемь спутников, хотелось бы порядка 50 спутников, но как минимум нужно 15 спутников для высокоточного мониторинга лесов. Мы сегодня договорились, что наши высокопоставленные гости поддержат запросы Роскосмоса на дополнительное финансирование работ по созданию орбитальной группировки, как минимум надо ее увеличить до 15 космических аппаратов", - пояснил Рогозин журналистам.

По его словам, Роскосмос в данный момент также рассматривает идею использования российского сегмента МКС как платформы, на внешней стороне которой могут крепиться обслуживаемые экипажем космические аппараты, в том числе дистанционного зондирования Земли.

"Мы сейчас с Минприроды поработаем в плане получения исходных данных. Чтобы оправдать те цифры, которые необходимы на создание космических аппаратов, выведения их на орбиту, их обслуживания и на обработку информации, нам необходимо понять, какой будет экономический эффект - если мы предотвратим незаконную вырубку лесов, разрастание крупных пожаров, сколько мы денег сбережем государству. Я вам скажу, что даже одна тема, сбережение леса в РФ, в несколько раз компенсирует любые затраты на развитие орбитальных группировок", - подчеркнул Рогозин.

В понедельник 4 марта РКС продемонстрировал спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, заместителю председателя правительства РФ Алексею Гордееву и министру природных ресурсов и экологии России Дмитрию Кобылкину новейшие геоинформационные сервисы, созданные на основе данных с космических аппаратов орбитальной группировки дистанционного зондирования Земли, для решения проблем экологии, выявления незаконных вырубок, анализа состояния лесов и контроля лесопользования.

По словам Матвиенко, Роскосмос справедливо ставит вопрос о необходимости расширения спутниковой группировки. "Мы в Совете Федерации поддержим. Я думаю, и правительство это поддержит", - отметила спикер, добавив, что это даст абсолютно новые возможности и в рамках цифровой экономики, и с точки зрения оперативности получения информации и принятия решений.

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