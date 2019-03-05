Астронавт Макклейн выросла на пять сантиметров за три месяца на МКС

ТАСС, 5 марта. 39-летняя астронавт NASA Энн Макклейн находится на орбите с 3 декабря 2018 года, и за это время она заметно прибавила в росте.

"Я на два дюйма (чуть больше пяти сантиметров - прим. ТАСС) выше, чем была во время запуска", - написала американка во вторник на своей странице в Twitter после примерки скафандра.