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Астронавт Макклейн выросла на пять сантиметров за три месяца на МКС

Изменения в росте она заметила во время примерки скафандра
Энн Макклейн NASA
Описание
Энн Макклейн
© NASA

ТАСС, 5 марта. 39-летняя астронавт NASA Энн Макклейн находится на орбите с 3 декабря 2018 года, и за это время она заметно прибавила в росте.

"Я на два дюйма (чуть больше пяти сантиметров - прим. ТАСС) выше, чем была во время запуска", - написала американка во вторник на своей странице в Twitter после примерки скафандра.

Ранее в Японском агентстве аэрокосмических исследований JAXA сообщили, что из-за отсутствия гравитации в космосе рост человека обычно увеличивается примерно на 1-2 см.

Сейчас на борту МКС находятся российский космонавт Олег Кононенко и астронавты Макклейн и Давид Сан-Жак (Канадское космическое агентство). Они прибыли на станцию на пилотируемом корабле "Союз МС-11".

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