Астероид диаметром до 42 метров прошел в 441 тыс. км от Земли

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Астероид 2015EG прошел в понедельник на расстоянии 441 тыс. км от Земли. Об этом сообщил во вторник интернет-портал Space.com со ссылкой на специалистов Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA). По оценкам астрономов, небесное тело, впервые наблюдавшееся в 2015 году, имело от 19 до 42 метров в диаметре. Оно прошло от Земли на удалении чуть большем, чем среднее расстояние между Землей и Луной.

В феврале астрономы в рамках программы Catalina Sky Survey обнаружили два астероида, которые подходили к Земле еще ближе. Астероид 2019CN5 11 февраля пролетел на расстоянии 118,2 тыс. км от Земли, а астероид 2019CS5 15 февраля - около 400 тыс. км.

Еще раз сближение астероида 2015EG с Землей произойдет 9 сентября, но тогда он будет находиться на расстоянии 63 млн км. Следующее сближение ожидается 5 марта 2027 года, тогда небесное тело будет находиться на расстоянии 15 млн км от планеты.

По оценкам NASA, в околоземном пространстве могут находиться примерно 17 тыс. еще не открытых астероидов.

В октябре 2021 года NASA планирует запустить автоматическую станцию Lucy для изучения 7 астероидов Солнечной системы. В апреле 2025 года она должна сблизиться с небольшим астероидом Дональдджохансон в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Небесное тело открыли в марте 1981 года. Затем в 2027–2028 годах Lucy облетит разные по форме астероиды Эврибат, Полимела, Левк и Ор. Кроме того, в 2033 году зонду предстоит изучить бинарный астероид Патрокл-Менетий.