Центр Хруничева намерен повысить надежность ракеты-носителя "Протон-М"

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева совместно с госкорпорацией "Роскосмос" разработает программу по повышению надежности и эффективности ракеты-носителя (РН) "Протон-М" и разгонного блока (РБ) "Бриз-М" на следующие три года. Об этом говорится в сообщении , опубликованном на сайте центра в среду.

"Комплексная работа по обеспечению надежности пусков ракеты "Протон-М" будет продолжена. Руководством госкорпорации "Роскосмос" и Центра Хруничева принято решение о разработке программы, направленной на повышение надежности и эффективности РН "Протон-М" и РБ "Бриз-М" на следующий трехлетний период - 2019-2021 годы", - отмечается в сообщении.

Подобная программа ранее была создана и реализована с 2016 года по 2018 год. Как рассказали в Центре имени М. В. Хруничева, она включала в себя выявление, анализ дефектов и неисправностей и их устранение, а также другие мероприятия.

Заместитель генерального директора Центра Хруничева по внешнеэкономической деятельности Андрей Панкратов, слова которого приводит пресс-служба, подчеркнул, что результаты работы по повышению надежности ракеты-носителя очевидны, поскольку "с мая 2015 года и по настоящее время состоялось 14 успешных пусков РН "Протон-М".