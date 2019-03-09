Селфи участников акции "Гагарин85" отправятся на МКС

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Селфи участников акции "Гагарин85", которую запускает Роскосмос, отправятся на Международную космическую станцию (МКС), а самые оригинальные снимки будут опубликованы на страницах госкорпорации в соцсетях. Об этом сообщает Роскосмос на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

В госкорпорации подчеркнули, что в мире есть множество мест, которые связаны с Юрием Гагариным. Его именем названы учебные заведения, площади и улицы. В Роскосмосе также отметили, что, возможно, вы нарисовали граффити с "легендарной" улыбкой Гагарина, или у вас дома висит плакат с изображением космонавта, или вы проходите мимо его памятника каждый день. "Тогда скорее делайте космоселфи и участвуйте в нашей акции!" - говорится в сообщении.