Селфи участников акции "Гагарин85" отправятся на МКС

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Селфи участников акции "Гагарин85", которую запускает Роскосмос, отправятся на Международную космическую станцию (МКС), а самые оригинальные снимки будут опубликованы на страницах госкорпорации в соцсетях. Об этом сообщает Роскосмос на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
В госкорпорации подчеркнули, что в мире есть множество мест, которые связаны с Юрием Гагариным. Его именем названы учебные заведения, площади и улицы. В Роскосмосе также отметили, что, возможно, вы нарисовали граффити с "легендарной" улыбкой Гагарина, или у вас дома висит плакат с изображением космонавта, или вы проходите мимо его памятника каждый день. "Тогда скорее делайте космоселфи и участвуйте в нашей акции!" - говорится в сообщении.
Для участия в акции достаточно до 13 марта опубликовать снимок с хештегом #Гагарин85 на своей странице в соцсети.
В госкорпорации добавили, что коллаж из фотографий отправится к экипажу МКС в космос, а самые необычные селфи опубликуют на страницах Роскосмоса.
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85 лет назад родился первый космонавт планеты Юрий Гагарин — особенный человек не только для тех, кто связал свою жизнь с космосом, но и для всех людей в мире! 108 минут, проведенные Юрием Алексеевичем в космосе 12 апреля 1961 года, открыли для человечества новую эру! Полная видеобиография первого космонавта доступна в нашем IGTV. . . On March 9, legendary Soviet cosmonaut Yuri Gagarin, the first man in space, would have turned 85. His 108-minute epic orbital flight on April 12, 1961 ushered in the era of space exploration! #роскосмос #roscosmos #roscosmosofficial #ЮрийГагарин #Гагарин85 #YuriGagarin #Gagarin85