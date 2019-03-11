"Союз МС-12" и "Союз-ФГ" готовы к установке на стартовой площадке Байконура

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Ракетно-космический комплекс в составе транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-12" и ракеты-носителя "Союз-ФГ" готовы к вывозу и установке на стартовой площадке космодрома Байконур. Об этом в понедельник сообщается на сайте Ракетно-космической корпорации "Энергия".

"Сегодня, 11 марта, представители технического руководства и государственной комиссии на космодроме Байконур выдали заключение о готовности ракетно-космического комплекса в составе транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-12" и ракеты-носителя "Союз- ФГ" к вывозу и установке на стартовой площадке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение дня специалисты корпорации вместе с представителями других ведущих предприятий ракетно-космической отрасли "успешно выполнили комплекс технологических операций по общей сборке ракеты космического назначения".

По данным корпорации, в воскресенье корабль "Союз МС-12" в составе головного блока был транспортирован на общую сборку с ракетой-носителем "Союз-ФГ". "В соответствии с планом предстартовой подготовки 10 марта экипажи предстоящей длительной экспедиции на МКС провели вторую "примерку" - контрольный осмотр космического корабля в стартовой комплектации", - отмечается в сообщении.

Так, после вводного инструктажа члены основного и дублирующего экипажей заняли свои места в корабле, а также ознакомились с размещением полезного груза и снаряжения в спускаемом аппарате и бытовом отсеке. Кроме того, экипажи в тестовом режиме проверили работоспособность различных систем, включая систему связи, а затем по традиции побывали в музее космодрома Байконур, где оставили свои автографы.

Старт корабля "Союз МС-12" к МКС с российским космонавтом Алексеем Овчининым и американскими астронавтами Ником Хейгом и Кристиной Кох на борту запланирован на 14 марта с космодрома Байконур.